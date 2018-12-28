ABD Kongresi 6 gündür kapalı: Binlerce kurum kapalı

ABD'de hükümet, altı gündür 'kapalı'. Bu, ülkedeki federal hizmetlerin durdurduğu anlamına geliyor.

Kördüğümün sebebi, ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yasa dışı göçü önleme amacıyla Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5 milyar dolarlık ödenek konusundaki tartışmalar. Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan ve Ocak ayı itibariyle göreve gelecek olan Demokratlar ve Trump'a karşı çıkan bazı Cumhuriyetçiler ise yaklaşık 1.3 milyar dolarlık ödeneğin artırılmasına karşı çıkıyor.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ile Başkan Donald Trump arasında yaşanan 'Meksika duvarı ödeneği' tartışmaları ülkede federal hizmetlerin durdurulmasına neden oldu.

KISA ZAMANDA ÇÖZÜM BEKLENMİYOR

Her iki taraf da fikir ayrılığının 2019'a taşınacağı görüşünde.

Yeni Şafak' ın haberine göre; Bütçe konusundaki fikir ayrılığı nedeniyle yüzbinlerce federal hükümet görevlisi ücretsiz izne çıkmaya zorlandı, ücretlerinin ne zaman ödeneceği konusunda belirsizlik var.

Trump karşıtları, ABD Başkanı'nın siyasi amaçları uğruna göç meselesini olduğundan 'daha abartılı' bir hale getirdiğini ve duvar inşa etmek yerine sınır güvenliğini sağlamanın başka yolları olduğunu savunuyor.

Bütçe konusundaki tartışmalar ABD ekonomisi ve piyasaların 2019'da da sıkıntılı günler yaşayabileceğine işaret ediyor.

KAYNAK AKIŞI KESİLDİ

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Kongre'de bu hafta içerisinde bir oylama yapılması beklenmiyor. Dolayısıyla krizin yeni yıla sarkması ihtimali yüksek görünüyor.

Kongre'de bir harcama tasarısı üzerine anlaşmaya varılamadığı için Cuma geceyarısı itibariyle bazı federal kurumlara kaynak akışı kesilmişti. O günden sonraki dört gün haftasonu ve Noel tatillerine denk geldiği için, hükümetin kısmen kapanmasının ilk etkileri Çarşamba günü görülmeye başlandı.