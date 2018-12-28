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perakende devi iflasın eşiğinde

'nin önde gelen perakendecilik şirketi , 28 Aralık akşamına kadar bir satın alma teklifi almazsa iflas edecek.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:17
ABD perakende devi Sears iflasın eşiğinde

ABD'nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears, 28 Aralık akşamına kadar bir satın alma teklifi almazsa iflas edecek.

Ekim ayında iflas başvurusunda bulunan ve 68 binden fazla çalışanı olan Sears'ın Yönetim Kurulu Başkanı Eddie Lampert, şirketin satın alınması için 4.6 milyar dolarlık bir teklif almaya çalışıyor. Gün sonuna kadar şirketin iflas etmemesi için bir teklif kabul edilmezse, 125 yıllık Sears kapanacak.
ESL Investments'dan elde ettiği serbest yatırım fonlarıyla Lampert, Aralık ayında mahkemeye şirketi satın almak için bir teklifte bulunmuştu.

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ABD perakende devi Sears iflasın eşiğinde
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