İmkansızı başardı

BUGÜN NELER OLDU

Amerikalı gezgin Colin O'Brady, sıra dışı bir rekora imza attı. O'Brady, Antarktika'yı bir uçtan bir uca tek başına ve yardımsız geçen ilk insan oldu. 33 yaşındaki, O'Brady, 3 Kasım'da 49 yaşındaki İngiliz rakibi Louis Rudd'la başladığı yarışı önde bitirdi. O'Brady, dünyanın en soğuk kıtasında 170 kilo ağırlığındaki kızağını kar tepelerinin üzerinde günde 13 saat çekerek yaptığı bin 482 kilometrelik zorlu yolculuğu 53 günde tamamladı. İki yıl önce emekli bir İngiliz subay aynı yolculuğu yapmayı denemiş ve bitişe yaklaşık 50 kilometre kala hayatını kaybetmişti. İngiliz Yüzbaşı Louis Rudd, arkadaşının anısına O'Brady'e rakip olmuştu. Profesyonel bir sporcu olan O'Brady, "İmkânsız İlk" adını verdiği yolculuğunun önemli aşamalarını sosyal medya hesabında paylaştı. 20 Aralık'ta yolculuğunun 47'nci gününde uydu telefonuyla BBC'ye konuşan O'Brady, "Çok yoruldum" demiş, aşırı kilo kaybı nedeniyle saatinin sürekli kolundan düştüğünü söylemişti.O'Brady ve Rudd, Ronne Buz Sahanlığı'nda başladıkları yolculuklarını Leverett Buzulu'nda tamamladı.2008'de Tayland'da tatildeyken vücudunun dörtte birinde ağır yanıklar oluşan Colin O'Brady, doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylemesine rağmen hızla iyileşti. Sonrasında triatlonlara katılan ve her kıtadaki en yüksek dağı kapsayan Yedi Zirveler tırmanışını tamamlayan O'Brady, Kuzey ve Güney Kutbu'nu da kayakla geçti, ayrıca ABD'deki her eyaletin en yüksek noktasına tırmandı.