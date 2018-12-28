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Trump’tan çok konuşulacak açıklaması

ABD Başkanı , ABD'nin 'den çekilmesinin 'i nasıl etkileyeceği sorusuna ilişkin, "İsrail'e her yıl 4,5 milyar dolar veriyoruz, İsrail kendisini gayet iyi koruyor." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 11:21
Trump’tan çok konuşulacak İsrail açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusunu, "Tel Aviv yönetimine yıllık 4 buçuk milyar dolar verdiklerini ve İsraillilerin kendilerini gayet iyi koruduklarını" söyleyerek cevapladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Trump dün Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin dönüşünde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının İsrail'e etkisine ilişkin bir soruyu Trump, "İsrail'e her yıl 4,5 milyar dolar veriyoruz, İsrail kendisini gayet iyi koruyor." şeklinde cevapladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirten Trump'ın, şunları söylediği aktarıldı:

"Netanyahu'ya, 'Biliyorsunuz, İsrail'e yıllık 4 buçuk milyar dolar veriyoruz ve siz kendinizi gayet iyi koruyorsunuz' dedim. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyan benim. Bunu yapmaya istekli olan da bendim. Bu işler böyle, İsrail'e çok iyi bakacağız. İsrail iyi olacak. İsrail'e 4,5 milyar dolar veriyoruz. Eğer ki kayıtlara bakarsanız bundan çok daha fazlasını verdiğimizi de göreceksiniz."

Başbakan Netanyahu, "İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceği"ni söyleyerek, Trump'ın kararını açıktan eleştirmekten kaçınmıştı ancak, Washington'ın çekilme kararı İsrail'de endişeyle karşılanmıştı.

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Trump’tan çok konuşulacak İsrail açıklaması
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