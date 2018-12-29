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'de sondaj kulesi sayısı arttı

'nin endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Aralık'ta, bir önceki haftaya göre 2 adet arttı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 11:49
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Aralık'ta, bir önceki haftaya göre 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 22-28 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 2 artış olduğunu gösterdi. Böylece geçen hafta 883 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 885'e yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 53,22 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 45,14 dolardan tamamladı.

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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