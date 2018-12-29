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’nin en yaşlı insanı 112 yaşında öldü

Giriş Tarihi: 29.12.2018
ABD’nin en yaşlı insanı 112 yaşında öldü
ABD'nin en yaşlı insanı, 2. Dünya Savaşı gazisi Richard Overton, Teksas eyaletinin Austin kentinde 112 yaşında hayatını kaybetti. 1906'da dünyaya gelen Overton, yalnızca siyahlardan oluşan taburda ABD ordusuna hizmet etmiş, 2. Dünya Savaşı sürecinde Japonya'nın Okinawa adalarına yapılan çıkarmanın da olduğu birçok operasyona katılmıştı. Overton, 1941'de Japonya'nın Pearl Harbor üssüne düzenlediği saldırıdan sonra üsse gelerek burada da görev yapmıştı. Overton, uzun yaşamının sırrını puro ve viskiye yorsa da işin özünde tanrıya güvenmenin yattığını dile getirmişti. ABD Başkanı Obama, 2013'teki gaziler gününde Overton'u onurlandırmıştı.
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ABD’nin en yaşlı insanı 112 yaşında öldü
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