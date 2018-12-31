Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > Donald Trump'tan flaş Suriye mesajı

'tan flaş mesajı

ABD Başkanı , Twitter hesabından ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:34
Donald Trump'tan flaş Suriye mesajı

Trump'ın tweetinde şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. DEAŞ neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda DEAŞ kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz"

Trump bir diğer mesajında ise, "Ben, Suriye ve diğer yerlerden çıkmak için çalışıyorum. Şimdi yalan haber yapan medya ve bazı başarısız generaller ben ve işe yarayan taktiklerim hakkında şikayet ediyorlar.

Trump eleştirilerine devam ederek, "Kabul edelim ki sonuç benim söylediğimden bile kat be kat daha iyi oldu. Ben hiç bitmeyen savaşa karşı mücadele ettim, hatırlatırım!" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Donald Trump'tan flaş Suriye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN