Çekilmeyi 4 aya uzattı

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Ülkesininaskerlerini Suriye'den çekme kararı almasından bu yana terör örgütü YPG'nin destekçileri tarafından baskı altına alınmaya çalışılan ABD Başkanı Donald Trump, geri adım atmıyor. ABD merkezli New York Times gazetesinin özel haberine göre Trump, askerlerin geri çekilmesi konusunda sadece daha önce 100 günde bitmesi beklenen süreyi uzattı. Habere göre ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığı'na ve komutanlara 4 ay süre verdi. New York Times'a konuşan yetkililer, Trump'ın, DEAŞ'a karşı mücadeleden sorumlu Korgeneral Paul J. LaCamera ile yaptığı görüşme sırasında çekilme tarihini söylediğini belirtti.