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Başkanı Trump K. Kore lideri Kim ile görüşmeyi umuyor

Başkanı Çarşamba günü kabinesine yaptığı açıklamada lideri Kim Jong-un'dan "harika" bir mektup aldığını ve kendisi ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 12:03
ABD Başkanı Trump K. Kore lideri Kim ile görüşmeyi umuyor

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü kabinesine yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "harika" bir mektup aldığını ve kendisi ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi.

Trump, Kim Jong-un ile ilk kez Temmuz ayında gerçekleştirdiği görüşmenin "Asya'da büyük bir savaşı engellediğini" iddia ederek ekibinin en kısa sürede ikinci bir görüşme ayartlamak için çalıştığını açıkladı.

Kim daha önce, ABD'nin iki taraflı önlemler alması koşuluyla nükleer silahsızlanma konusunu Trump'la görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.
Kuzey Kore medyası, Washington'ın Pyongyang'a uyguladığı yaptırımların kaldırılmaması durumunda görüşmenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Güney Kore, Kim'in Trump'a yolladığı mektubu memnuniyetle karşıladığını açıklarken, Güney Kore hükümet sözcüsü Kim Eui-kyeom, "Kim'in mektubunun, nükleer silahsızlanma ve Kore yarımadasında kalıcı bir barış sağlama yolunda bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Trump K. Kore lideri Kim ile görüşmeyi umuyor
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