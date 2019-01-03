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'ın 'la ilgili açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı

, Başkanı Donald 'ın 'ın Suriye'de istediğini yapabileceği yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladı. İsrailli üst düzey bir kaynağın ABD Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin olarak, "Başkan Trump'ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump'ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor." dediği iddia edildi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 21:18
İsrail Trump'ın İran'la ilgili açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan göre İsrailli üst düzey bir kaynak, ABD Başkanı'nın "İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Başkan Trump'ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump'ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor." dedi.

Trump'ın istihbarat birimlerince sunulan kanıtları dikkate almamasının üzücü olduğunu belirten kaynak, "İsrail olarak şoktayız, Trump, İran'ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın en azından İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına karşı olmadığını ifade eden kaynak, şöyle devam etti:

"Başkan Trump'ın açıklaması bizim için durumu değiştirmeyecek. İran'ın askeri varlığına karşı sert adımlar atmaya devam edeceğiz."

Trump ABD'nin Suriye'den çekilme kararı bağlamında, İran hakkında dün yaptığı açıklamada, bu ülkenin durumunun yaptırımlar neticesinde değiştiğini ifade etmiş ve "İran Suriye'de istediğini yapabilir." demişti.

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İsrail Trump'ın İran'la ilgili açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı
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