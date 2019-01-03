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Trump: Beni Amerikalılar seçti. Avrupa’nın hiç önemi yok

Başkanı ile Avrupa arasında siyasi anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. Trump’ın, “Avrupa’nın benim için hiç önemi yok” sözü, Avrupa başkentlerinde devlet ve hükümet başkanlarını kızdırdı.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 17:27
Trump: Beni Amerikalılar seçti. Avrupa’nın hiç önemi yok

Kabine toplantısının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'da sevilmiyor olmasını politikasının doğruluğunun bir kanıtı olarak gösterdi. Trump, "Avrupa'nın benim için hiç önemi yok. Beni Avrupalılar seçmedi. Beni Amerikalılar seçti" dedi. Avrupa'nın savunmaya çok az yatırım yaptığını söyleyen Trump, özellikle Almanya'ya yüklendi.

Hürriyet'in haberine göre; Savunmaya yatırım yapmadıkları için Avrupa'yı ABD'yi kullanmakla suçlayan Trump, "Almanya, gayri safi milli hasılasının sadece yüzde 1'ini savunmaya harcıyor. Yüzde 4'ünü harcamaları gerekiyor. Ben ödemelerini istiyorum" dedi.

2014'te yapılan NATO zirvesinde gelecek 10 yıl içinde NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkarmaları karara bağlanmıştı. Almanya bu karar üzerine yüzde 1.08 olan savunma harcamasını yüzde 1.24'e çıkardı. Ancak Trump'ın baskısı giderek artıyor.

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Trump: Beni Amerikalılar seçti. Avrupa’nın hiç önemi yok
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