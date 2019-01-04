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'le ilgili bazı belgeler yayınlandı

Geçtiğimiz günlerce Bitcoin ile ödeme almamaları durumunda 'le bağlantılı 18 bin belgeyi kamuoyu ile paylaşacağını duyuran bilgisayar korsanı grubu , bahsi geçen belgelerden bazılarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 4.1.2019 14:13
11 Eylül'le ilgili bazı belgeler yayınlandı

Bilgisayar korsanı grubu The Dark Overlord, 11 Eylül ile bağlantısı bulunan 18 bin belgenin 650'sini kamuoyu ile paylaştı.

ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen terör olayları konulu belgelerin ABD hükümetinden, sigorta şirketlerinden ve hukuk bürolarından çalındığı iddia ediliyor.

The Dark Overlord, 2 milyon dolara denk Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde belgeleri yayınlamaya devam edeceklerini söylemişti.

Açıklamadan sadece bir gün sonra bilgisayar korsanı grubu, 12 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi aldıklarını duyurdu.

Birinci seri adı verilen 650 belgenin yanı sıra grup, yeterli ödeme almadıkları taktirde diğer 3 seri belgeleri de yayınlayacaklarını bildirdi.

Belgeleri inceleyen uzmanlar, seri 1 adı verilen 650 belgede dikkat çekici bir unsurun olmadığını söyledi.

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11 Eylül'le ilgili bazı belgeler yayınlandı
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