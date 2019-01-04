Trump'tan duvarlı sosyal medya paylaşımı

Meksika sınırına duvar inşa edilmesini isteyen ve bu sebeple duvar projesi ödeneğinin dahil edilmediği bütçeyi onaylamayan Trump'ın Instagram hesabından paylaşılan görselde 'Duvar geliyor' yazısı dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar görseli, Game of Thrones afişlerine benzetti ve son derece yaratıcı buldu.

"BUZ PÜSKÜRTEN BİR EJDERHA..."

Hürriyet'in haberine göre; Bazı kullanıcılar ise dizinin son sezonunda bilinen dünyadaki üç kıtadan biri olan Westeros'daki insan krallıklarını dondurucu kuzeyin tehlikelerinden koruyan duvarın buz püsküren bir ejderha tarafından yok edildiği yorumunu yaptı.

Trump'ın bütçede yer almasını istediği Meksika Duvarı için 5 milyar dolarlık ödenek gerekiyor. 5 milyarlık dolarlık ödeneğe Demokrat kanattan onay çıkmadığı için ABD'de hükümet Noel tatilinden bu yana kapalı durumda.