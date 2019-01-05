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'de silahlı saldırı

'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Torrance kentindeki bovling salonunda silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 5.1.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 13:57
ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Torrance kentinde silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi. Polis, bölge sakinlerine olayın gerçekleştiği alandan uzak durmaları çağrısında bulundu. İlk bilgilere göre saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Saldırının gerçekleştiği yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği bovling salonunda çok sayıda kişinin kanlar içinde yerde yattığı görülüyor.

Los Angeles Times'a konuşan bir görgü tanığı, saldırının gerçekleştiği bovling salonunda bir konsolun arkasında 15 dakika saklandığını, saldırıdan önce tartışma yaşandığını belirtti.

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ABD'de silahlı saldırı
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