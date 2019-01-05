ABD’de tarihi gün

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de yapılan 6 Kasım ara seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek Kongre'nin 116'ncı dönemindeki görevlerine resmen başladı.İlk olarak Demokrat Vekil Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi Başkanı seçildiği törende, aralarında Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı Müslüman Ilhan Omar'ın da bulunduğu 435 üye yemin etti. 36 yaşındaki Omar 1995'te mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kuran-ı Kerim üzerine yemin etti. 42 yaşındaki Tlaib de ailesinden kalma bir Kuran-ı Kerim ile yemin etti.Anadolu Ajansı'na konuşan Omar, "Yerlilerden çalınan ve siyahi kölelerin sırtında kurulan bu toprakları, kaynaşma ve dini özgürlük idealleriyle yetişen bir ülke yapacağız" dedi. ABD siyasi tarihinde Kongre'ye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi olan Omar, "Ayrıca demokrasiyi düzeltmek ve insanlar için mücadele etmek konusunda çalışma fırsatı verildiği için gururluyum. ABD'yi dini özgürlük idealleriyle yetişen bir ülke yapacağız" dedi.Büyükannesi hâlâ Batı Şeria'da yaşayan Tlaib ise görevine başladıktan sonra bir delegasyonla birlikte bölgeye gitmeyi umduğunu söyledi. Tlaib, "Bu gerçekten oldu. Ben bir ABD Kongre üyesiyim. Filistinli göçmenlerin kızı olan, [geçmişte] İngilizce konuşamayan bir kız için hiç fena değil" dedi.ABD Kongresi'nin ilk Müslüman kadın üyeleri olan Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın törene ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle katıldı. Ilhan Omar, ABD Kongresi'ndeki başörtüsü giyen ilk kişi olarak 182 yıllık yasağı kaldırdı.