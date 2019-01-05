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Trump’tan ’a çağrı: Ürünlerinizi Amerika’da üretin

ABD Başkan , Kaliforniyalı teknoloji devinin en büyük fayda sağlayanının Çin olduğunu belirterek,  ’a ürünlerini ABD’de üretme çağrısı yaptı.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 15:57
Trump’tan Apple’a çağrı: Ürünlerinizi Amerika’da üretin

ABD Başkan Donald Trump, Kaliforniyalı teknoloji devinin en büyük fayda sağlayanının Çin olduğunu belirterek, Apple'a ürünlerini ABD'de üretme çağrısı yaptı.

Trump'ın çağrısı Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşının ortasında üretim faktörlerini ülkeye geri getirmesi için ABD firmalarına baskı yapma yönündeki son çaba olarak yorumlandı. Trump, Beyaz Saray'daki gazetecilere "Çok sevdiğim arkadaşım Tim Cook'a (Apple'n CEO'su) söyledim, ürünlerinizi Amerika Birleşik Devletleri'nde üretin. Kilometrelerce öteye uzanan bu güzel ürünleri ülkemizde üretin" dedi.

Çin'in bundan fayda sağladığının altını çizen Trump, ürünler Çin'de monte edildiğinden Çin için "Apple'ın en büyük yararlanıcısı" yorumunda bulundu.

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Trump’tan Apple’a çağrı: Ürünlerinizi Amerika’da üretin
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