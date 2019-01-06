ABD'de İsrail’i koruma yasası!

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la mücadelenin sona erdiğini ilan ederek Suriye'den çekilme kararı sonrası endişeye kapılan Cumhuriyetçi senatörler, İsrail'i korumaya yönelik bir yasa tasarısını gündeme taşımaya hazırlanıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, diğer Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio, Cory Gardner ve James Risch'in destek verdiği "Orta Doğu'da Amerika'nın Güvenliğini Güçlendirme" adı verilen yasa tasarısı konusundaki görüşmeler gelecek hafta yapılacak. Tasarı, Kongrenin geçen döneminde üzerinde çalışılan ve iki partinin de destek verdiği 4 yasa tasarının birleşmesinden oluşuyor.

STRATEJİK ORTAKLIĞA DESTEK

Tasarılardan ikisi, ABD'nin İsrail ile bağlarının güçlendirilmesini ve İsrail'e karşı boykot, tecrit ve yaptırım hareketlerinin zayıflatılmasını içeriyor. İlk tasarı çerçevesinde, Ortadoğu'daki savunma ve güvenlik yardımı hükümlerinde iyileştirmeler yapılması ve 2016'da imzalanan İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımının yetkilendirmesi yapılarak ABD-İsrail stratejik ortaklığının desteklenmesi öngörülüyor. Tasarı kapsamında, ABD'nin kendi mühimmatlarını İsrail'e taşımasına izin verilmesinin de değerlendirildiği belirtiliyor. Tasarı ayrıca, ABD'deki yerel yönetimlerin İsrail'e yönelik boykotla mücadele etmesine de katkı sağlayacak

ESAD'E YAPTIRIM

Diğer iki tasarı ise, ABD ve Ürdün bağlarının güçlendirilmesini ve Suriye'de Esed rejimine ek yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Tasarılar eğer kabul edilirse, 2015'te imzalanan ABD-Ürdün Savunma İşbirliği Yasa Tasarısı'nın da yeniden yetkilendirilmesi söz konusu olacak.

İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ ULUSAL ÇIKARIMIZ

Trump'ın Suriye'den çekilme kararını "Bu büyük bir pot" sözleriyle eleştiren Cumhuriyetçi senatör Rubio, ABD askerleri çekildikten sonra İsrail'in güven içinde yaşayamayacağını belirterek, "İsrail ve Ürdün gibi Ortadoğu'daki müttefiklerimizin güven içinde yaşamaları ABD'nin ulusal güvenlk çıkarıdır" ifadelerini kullandı. Tasarıya destek veren diğer senatör Risch de, " İsrail ve Ürdün bu desteği hak eden, ABD'nin kararlı müttefikleridir" şeklinde konuştu.

TRUMP'A KARŞI MEMNUNİYETSİZLİK

Tasarının gündeme gelmesi, Trump'ın çekilme kararını değiştiremeyen senatörlerin, bir anlamda çekilme konusundaki memnuniyetsizliklerini göstermesi açısından önemli olarak değerlendiriliyor. Senato Çoğunluk Lideri McConnell, tasarının görüşmeleri sırasında senatörlerin Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin kaygılarını dile getirebileceğinin sinyalini verdi. Suriye'deki tehditlere karşı ABD ordusunun rolü konusunda farklı görüşler olduğunu vurgulayan McConnell, "Senato, gelecek haftalarda Trump yönetiminin politikalarındaki devam eden yeniden değerlendirmesini gözlerken, ABD askerlerinin Suriye'deki stratejisini tartışacağını öngörüyorum" değerlendirmesinde bulundu.