ABD, personeli için 80 asker gönderdi

BUGÜN NELER OLDU

Demokratık Kongo Cumhuriyeti'nde 2 yıl ertelendikten sonra geçen 30 Aralık'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri ile yerel seçimlerin sonuçları hala açıklanmadı. Sonuçların gecikmesi iç karışıklık endişesine yol açarken ABD Başkanı Donald Trump, çıkması muhtemel şiddet olaylarında ülkesinin buradaki büyükelçiliğinde görevli personeli korumak üzere Gabon'a 80 asker gönderdiklerini açıkladı. ABD, olası bir seçim hilesi karşısında bu ülkeye yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.