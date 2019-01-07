ABD’den Esad’a kimyasal silah uyarısı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye rejimini, ABD'nin çekilmesini kimyasal silah kullanma fırsatı olarak görmemesi konusunda uyardı. Uçağı ziyaret ettiği İsrail'in Tel Aviv kentine inmeden hemen önce gazetecilere bir demeç veren Bolton "Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı olmasıyla ilgili ABD'nin tutumunda kesinlikle bir değişiklik yok ve herhangi bir kimyasal silah kullanımının çok sert bir yanıtla karşılaşacağı konusundaki tutumumuzda da -ki bunu daha önce iki kez yaptık- hiç bir değişiklik yok" şeklinde konuştu. Bolton "Dolayısıyla rejim, Esad rejimi bu konuda bir yanılsamaya kapılmamalı" dedi. Bolton, ABD'nin çekilmenin planının, muhaliflerin sayısının azaltılacağı anlamına gelmediğini söyledi.