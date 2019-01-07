Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > ABD’den Esad’a kimyasal silah uyarısı

ABD’den Esad’a uyarısı

Giriş Tarihi: 7.1.2019
ABD’den Esad’a kimyasal silah uyarısı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye rejimini, ABD'nin çekilmesini kimyasal silah kullanma fırsatı olarak görmemesi konusunda uyardı. Uçağı ziyaret ettiği İsrail'in Tel Aviv kentine inmeden hemen önce gazetecilere bir demeç veren Bolton "Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı olmasıyla ilgili ABD'nin tutumunda kesinlikle bir değişiklik yok ve herhangi bir kimyasal silah kullanımının çok sert bir yanıtla karşılaşacağı konusundaki tutumumuzda da -ki bunu daha önce iki kez yaptık- hiç bir değişiklik yok" şeklinde konuştu. Bolton "Dolayısıyla rejim, Esad rejimi bu konuda bir yanılsamaya kapılmamalı" dedi. Bolton, ABD'nin çekilmenin planının, muhaliflerin sayısının azaltılacağı anlamına gelmediğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den Esad’a kimyasal silah uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN