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Dadı uyuyor diyerek annesine teslim ettiği bebek ölü çıktı

’nin Wisconsin Eyaletinde’de bir dadı, öldürdüğü bebeği anne babasına ‘uyuyor’ diyerek teslim etti.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 11:59
Dadı uyuyor diyerek annesine teslim ettiği bebek ölü çıktı

ABD medyasının polis kaynaklarına dayanarak aktardığına göre dadı Marissa Tietsort, 2 aylık erkek çocuğunun ölü olduğunu tespit etti ama bunu bildirmek yerine üzerine elbise giydirerek annesine geri verdi. Anne baba önce durumu fark etmedi ama bir süre sonra arabada giderken bebeğin nefes almadığını anladılar.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Zanlı daha önce de çocuklara zarar vermekten suçlanmıştı. Daha önce Tietsort, baktığı 11 aylık bebeğin kafasında ciddi yaralanmalar tespit edildiğinde çocuğun koltuktan düştüğünü iddia etmiş ama doktorlar bu iddiayı reddetmişti.

Beş çocuk sahibi Tietsort'un altıncısına hamile olduğu ifade edildi.

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Dadı uyuyor diyerek annesine teslim ettiği bebek ölü çıktı
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