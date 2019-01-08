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ABD'de T. Scott Marr isimli 61 yaşındaki adam, fişi çekileceği sırada hayata geri döndü. 12 Aralık'ta hareketsiz olarak yatar vaziyette bulunan Marr, geçirdiği felç nedeniyle hastanede yaşam destek ünitesine bağlandı. Doktorlar, tedaviye yanıt vermeyen ve beyin ölümü gerçekleşen adamın fişinin çekilmesini tavsiye etti. Çaresiz aile, cenaze töreni için hazırlık yapmaya başladı. Ancak doktorlar, Marr'ın yanına gittiğinde soluk almasının değiştiğini ve tepki verdiğini fark etti. "Ensefalopati Sendromu" olarak bilinen bir tür beyin hastalığı geçiren Marr, birkaç haftalık tedavinin ardından taburcu olarak evine döndü. Marr, ABD'de "Mucize adam" olarak anılıyor.