Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > O ülkeden ABD'ye görülmemiş tehdit... Her türlü misillemeye hazır olun

O ülkeden 'ye görülmemiş tehdit... Her türlü misillemeye hazır olun

, teknoloji devi Huawei'in Vancou'un serbest bırakılmaması durumunda, ve 'nın misillemelere hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 19:13
O ülkeden ABD'ye görülmemiş tehdit... Her türlü misillemeye hazır olun

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde, "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek" başlığıyla yayımlanan başyazıda, Huawei'in mali işler direktörünün serbest bırakılmaması durumunda Çin'in ABD ve Kanada'ya daha ileri misillemede bulunacağı vurgulandı.

Başyazıda "ABD ve Kanada Mıng'ı hemen serbest bırakmalı. Bu tek seçenek." ifadeleri kullanılarak ABD hükümetinin kapatılmış olmasının Mıng'ın davasının gecikmesi için bir bahane olmaması ve Çin'in ABD ve Kanada ile ilişkilerinin Washington yönetiminin "kaotik" iç işlerinden etkilenmemesi gerektiği savunuldu.

ABD'nin "böylesine keyfi bir tutuklama" için Batılı ülkelerin bir şekilde desteğini aramasının "haksızlık" olduğu belirtilen yazıda, "Zaman işliyor. Kanada bir tercihini yapmalı. Çinli bir yüksek teknoloji şirketinin mali işler direktörü sonunda 'haksız bir siyasi kuşatmanın' kurbanı olursa ABD ve Kanada, Çin'den gelecek misillemelere tamamen hazırlıklı olmalı." ifadelerine yer verildi.

HUAWEI KRİZİ

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Mıng'ı 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng'ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkemede 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı ancak bunlardan 8'inin serbest bırakıldığını bildirilmişti. Kanada makamları Çin hapishanesinde yatan vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O ülkeden ABD'ye görülmemiş tehdit... Her türlü misillemeye hazır olun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN