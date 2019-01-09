Trump, AB delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sular durulmuyor. Ticaret savaşları ile gerilen ilişkiler şimdi de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin AB'nin ABD delegasyonunun diplomatik statüsünü haber vermeden düşürmesi ile bir kez daha gündeme geldi. Alman DW ajansının haberine göre, AB'nin statü derecesi yıl sonunda bilgi verilmeden düşürüldü. Karar sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB delegasyonunun statüsü üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir AB yetkilisi de olayı doğruladı.