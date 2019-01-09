Trump bazen Bolton'ın ismini unutuyor

ABD'de yayınlanan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yakın bir ilişki kuramadığını yazdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Gazete buna örnek olarak Trump'ın Bolton'ın adını yanlış hatırlayarak kendisine bazen "Mike" demesini örnek gösterdi.

Mark Landler ve Helene Cooper imzalı haberde Bolton'ın Trump'ın çekirdek ekibinde kendine yer bulamadığını yazdı.

FAKAT İSİMLERİ KARIŞTIRMAK DONALD TRUMP'IN NADİREN YAPTIĞI BİR HATA DEĞİL

Kansas City'de yaptığı bir konuşmada o anda konuştuğu kentin Missouri, St. Louis olduğunu söylemiş, California'da yanan Paradise kasabasına ise Pleasure demişti.

Trump 19 Mayıs 2018'de attığı bir tweette eşinin böbrek ameliyatından sonra Beyaz Saray'a geri dönmesini kutlarken eşinin adını yanlış yazmış, Melania yerine Melanie demişti.