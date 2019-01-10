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'den ekipman çekmeye başladı

Savunma Bakanlığınca (), 'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 05:07 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 05:42
ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı

AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum." dedi.

Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.

Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.

Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı.

Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı.

Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

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ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı
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