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'nin Büyükelçisi Alman firmalarını tehdit etti

'nin 'in 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi. ABD'nin yanı sıra Polonya da 'dan Kuzey Akım 2 projesinden ayrılmasını istiyor.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 23:42
ABD'nin Berlin Büyükelçisi Alman firmalarını tehdit etti

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Büyükelçisi Richard Grenell'in Alman firmalarına yolladığı mektupta söz konusu şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

"AMERiKAN YASALARINA GÖRE CEZALANDIRIRIM"

Büyükelçi Grenell'in Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizinden boru hattıyla gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceğini belirttiği ifade edildi.

"UKRAYNA'NIN KOZU KAYBOLUR"

Grenell'in Kuzey Akım 2 projesiyle Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz taşınması ihtiyacının ortadan kalkacağı ve bu durumun da Ukrayna'nın Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı elindeki kozu kaybetmesine neden olacağını vurguladığı belirtildi.

POLONYA DA ABD'NİN İZİNDE!

ABD'nin yanı sıra Polonya da Almanya'dan Kuzey Akım 2 projesinden ayrılmasını talep ediyor.

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ABD'nin Berlin Büyükelçisi Alman firmalarını tehdit etti
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