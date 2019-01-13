“Türkiye’nin gerekçelerini anlıyoruz”

Ortadoğu turu kapsamında Mısır'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulama aşamalarını görüştüklerini söyledi. Ziyaretinin son gününde Mısır devlet televizyonuna konuşan ve Arapça tercümesi yayımlanan mülakatta Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen telefonda görüştüklerini bildirdi. Pompeo, Türkiye ile ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti. Çekilmenin terör örgütleri tehdidinin bertaraf edilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla eş zamanlı gerçekleşeceğine değinen Pompeo, "Terör örgütlerine siyasi ve maddi baskılar uyguladık. DEAŞ ile mücadelemize Asya ve Kuzey Afrika'da devam edeceğiz" dedi. Pompeo, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına verdiği röportajda ise "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptıkları görüşmeyi partisinin Antalya etkinliğinde değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:



ÇAVUŞOĞLU: KIMSEDEN ICAZET ALMIYORUZ

Bugün (dün) Pompeo ile telefonda son gelişmeleri, atılması gereken adımları değerlendirdik. Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı doğru buluyoruz.

(John Bolton'ın İsrail'deki açıklamaları) Reddediyoruz, kınıyoruz. Terörle mücadele ediyorsun. İşine gelince tamam işine gelmeyince 'Türkler Kürtleri katlediyor'. Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız, Türkiye hep gerçekleri söyledi. Dertleri başka.

Kimseden icazet almıyoruz. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz. Gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de ne gerekiyorsa onu yapacağız.