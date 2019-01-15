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1 buçuk ton sıvı çikolata yola döküldü

ABD'de sıvı çikolata taşıyan tanker devrildince 1 buçuk ton çikolata yola döküldü. Yolda oluşan 'çikolata nehri' nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 09:43
1 buçuk ton sıvı çikolata yola döküldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde sıvı çikolata taşıyan tankerin devrilmesiyle yol trafiğe kapatıldı.

Acil durum ekipleri "yolda çikolata nehri var" diyerek sürücüler için uyarı yayınladı.

Euronews'in haberine göre, içinde yaklaşık 1,5 ton sıvı çikolata taşıyan tanker eyaletler arası yolda bilinmeyen bir nedenle devrildi. Tankerden sızan çikolata ise yolu tamamen kapladı.

Kazanın ardından olay yerine gelen acil durum ekipleri, 50 derece sıcaklıkta tutulan çikolatanın bütün yolu kapatığını ve "bir nehir" oluştuğunu duyurdu.

Yolu kaplayan çikolata nedeniyle trafik başka rotalara yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çikolatayı yoldan temizlemesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazada yaralanan olmadı.

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1 buçuk ton sıvı çikolata yola döküldü
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