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Başkan Yardımcısı’ndan açıklaması

Merkez Bankası () Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin 2019’a doğru güçlü ivmesini devam ettiğirdiği ortamda Fed’in, "önümüzdeki dönemde kararları konusunda sabırlı olabileceğini" söyledi.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 10:22
Fed Başkan Yardımcısı’ndan faiz açıklaması

FOX Business'a konuşan Clarida, "Aralık ayında alınan yapılan faiz artırımı doğru karardı. Bazı global verilerin zayıflamakta olduğu ortamda FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi), politika kararlarını her toplantıdaki gelişmeleri ayrı ayrı değerlendirerek verecek. Ekonomi iyi bir ivme yakaladı. Fed, enflasyonun cansız olduğu ortamda, bu yıl faiz konusunda oldukça sabırlı olabilir" dedi.

Küresel ekonomik görünümde yavaşlamanın güçlü olmadığının altını çizen Clarida, buna karşın ABD ihracatının etkilenebileceğine işaret etti.

ABD ekonomisi için önümüzdeki dönemde bir durgunluk görünmediğini de vurgulayan Clarida, gerektiğinde bilançonun küçültülmesi operasyonunda ayarlamaya gitmekten çekinmeyeceklerini de belirtti.

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Fed Başkan Yardımcısı’ndan faiz açıklaması
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