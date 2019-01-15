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Trump 'a hamburger sipariş etti

Başkanı , hükümetin kapanması nedeniyle yemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle 'a hamburger ve pizza sipariş etti.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 09:59
Trump Beyaz Saray'a hamburger sipariş etti

BBC'nin haberine göre, üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, konuklarına 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin kapanması nedeniyle ücretini kendi ödediği hazır gıda sipariş ettiğini söyledi.

Hükümetin kapanması, Beyaz Saray personeli dahil kamuda 800 bin çalışanı etkiledi. Çalışanların bir kısmı zorunlu izne ayrıldı, bir kısmı da 23 gündür ücretsiz çalışıyor.

Trump, federal bütçeyi, Meksika sınırına duvar ödeneği içermemesi halinde onaylamayacağı konusunda ısrarcı davranıyor.

ABD'de federal hükümetin geçici bütçe anlaşmazlığından dolayı kapanmasının üzerinden 23 gün geçti ancak Trump'ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için ödenek ayrılması talebi henüz Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlayan Demokratlarca kabul edilmedi.

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Trump Beyaz Saray'a hamburger sipariş etti
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