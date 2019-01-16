ABD'de federal hükümetteki kapanma ekonomiye zarar vermeye başladı, görüşmeler tıkandı

ABD'de federal hükümetin faaliyetlerindeki kısmi kapanma 25 günü geride bırakırken, Beyaz Saray'ın tahminleri uygulamanın ekonomiye beklenenden daha büyük zarar vermeye başladığını gösteriyor.

Amerikan tarihinde ilk kez bu kadar uzayan kapanmaya karşı ne Başkan Donald Trump, ne de Kongre'deki muhalif Demokrat Parti liderleri geri adım atacağa benzemiyor.

Anlaşmazlığın nedeni, Trump'ın Meksika sınırında yasadışı göçe karşı istediği duvarın finansmanı için Kongre'den onay alamaması. Trump Kongre'den bu yıl için 5.7 milyar dolar duvar inşa ödeneği için ısrar ediyor.

Bu süreçte federal hükümetin 800,000 çalışanı maaş alamıyor. Trump, finans sorunu çözümlenene kadar bazı devlet kurumlarında çalışanlara ödeme yapılmasına imkan verecek geçici bazı önlemleri de reddediyor.

Bir mahkemenin açıklamasına göre kapanma sürerse, federal mahkemelerin ödenekleri 25 Ocak'ta bitecek ve bu durum mahkemelerde "ciddi aksamalara" yol açacak.

Trump'ın zorunlu izne çıkarılan federal memurların geçmiş ödemelerini sorun çözümlendikten sonra almalarına imkan verecek eski bir yasayı bugün devreye sokması bekleniyor ancak bu bir çözüm değil.

Trump yönetimi başlamadan önce kapanmanın, ekonomiye maliyetinin çalışanların ücret alamadığı her iki hafta için, yüzde 0.1 olarak hesaplamıştı.

Ancak dün güncellenen Beyaz Saray verileri, her bir hafta için büyümeye negatif etkiyi 0.13 puan gösteriyor. Bunun nedeni zorunlu izne çıkarılan 380,000 memurun yapmadığı işlerin ve federal hükümete çalışan müteahhitlerin yarıda bıraktığı işlerin etkisi.

Ortaya çıkan ekonomik risk, ABD Merkez Bankası'nın sıkı politika yanlısı yöneticilerini, Fed'in faiz artırımlarına ara verilmesi çağrısı yapmaya itti.

Kapanmanın etkisi tüm ülkede hissedilmeye başladı. Bazı havaalanlarında yeterli güvenlik görevlisi çalışmadığı için yolcular uzun kuyruklar oluşturuyor.

Gıda ve ilaç kontrolleri de sayıca azaldı. Göreve dönen 400 kadar Gıda Ve İlaç İdaresi (FDA) denetçisinin ise ancak yüksek riskli tıbbi cihaz, gıda ve ilaç ürünlerini kontrol edebildikleri bildirildi.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan Demokratlar, duvar yapımına karşı çıkıyorlar ve sınır güvenliği önlemleri için ancak 1.3 milyar dolarlık ödeneği kabul ediyorlar.