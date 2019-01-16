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Devlet Başkanı Bolsonaro imzaladığı kararnameyle silah alımını kolaylaştırdı

'nın yeni Devlet Başkanı , ülkede yaşayan vatandaşlar için silah teminini kolaylaştıracak bir kararnameye imza attı. Brezilya'da 2017 yılında 64 bin işlenmiş bunların 45 bini silahla gerçekleştiği biliniyor.

Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:27
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro imzaladığı kararnameyle silah alımını kolaylaştırdı

Yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleriyle ülkesinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Jair Bolsonaro, vatandaşların silah sahibi olmasını kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararname 120 gün boyunca geçerli olacak, bu süreçte kararın Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Ülkede pek çok kişi, alınan kararın Brezilya'da yüksek seviyede olan şiddeti daha da kötüleştireceğinden korkuyor.

64 BİN CİNAYET

Ülkede 2017 yılında 64 bin cinayet yaşandı. Bu cinayetlerin 45 bininin silahlarla işlendiği biliniyor.

Jair Bolsonaro 1 Ocak 2019'da yemin edip göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada silah temin etmenin kolaylaştırılacağını söylemişti.

KARARNAME SUBJEKTİF

63 yaşındaki Devlet Başkanı, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "ülkede düzenin yeniden sağlanacağını" ve "iyi vatandaşın" kendini savunabilmesi için silah yasasının serbestleştirileceğini duyurmuştu.

Bolsonaro, kimin silah taşıyıp, kimin taşımaması gerektiği kararının tamamen subjektif olduğunu söylemişti.

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro imzaladığı kararnameyle silah alımını kolaylaştırdı
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