Pentagon’da Çin korkusu

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) son raporu da, ABD'nin, Çin'in yükselen askeri gücü ve silah teknolojisinden çekindiğini gözler önüne serdi. Pentagon'un yıllık Çin'in askeri güç raporu olarak da bilinen raporda, Çin'in Atlas Okyanusu'ndan, Akdeniz'e, Doğu ve Güneydoğu Asya'daki askeri varlığını arttırdığı belirtilirken, Pekin'in Afrika'daki faaliyetlerinin kaygı ile aktarılması dikkati çekti. Pentagon raporunda, Pekin'in Cibuti'yle başlayıp Afrika genelinde askeri üsler kurmasının "Çin'in konvansiyonel askeri güç kullanmayı caydırma, ülke dışında operasyonlarını ikmal ve stratejik ekonomik koridorları riske atma kabiliyetini artırdığı" ifade edildi.

SİLAH SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Öte yandan Pentagon, Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu ve bazı alanlarda rakiplerini geçtiğini de açıkladı. Rapora göre Çin, kısmen, ülke pazarına girecek yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasaları sayesinde son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti. Raporda, "Mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar da (ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler) dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konumuna yükseldi. Teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri" denildi. İstihbarat raporunda, Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiği, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale gelebileceği belirtiliyor.