ABD ve Kuzey Koreli diplomatlar açmaza giren müzakereleri ilerletmek için İsveç'te görüşüyor

Diplomatik bir kaynak, görüşmelerin Stockholm'de yapıldığını ifade ederek, "Singapur'daki görüşmenin ardından işler durdu. Bu görüşmenin amacı ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkileri ilerletmek için müzakerelere biraz enerji katmak" dedi.

Kaynak görüşmelere Kuzey Kore dış işleri bakan yardımcısı Choe Son Hui ve ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun katılıyor.

Perşembe günü başlayan ve hafta sonunda da sürecek müzakerelere yönelik planlama aylarca gizlice yürütüldü.

Kaynak, görüşmeler İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom ve İsveç'in Kore büyükelçisinin de bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Yong Un, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için geçen yıl Haziran ayında görüştü.

Trump bu ay başlarında Kuzey Kore ile yapılan müzakerelerin ilerleme kaydetmediği eleştirilerine karşı savunma olarak Pyongyang'ın füze ve nükleer bomba testlerini durdurduğunu ifade etmiş ve kendi yönetimi olmasa "Asya'da güzel, koca bir savaşınız olurdu" demişti.