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'de 22 dolar için öldürülen son yolculuğuna uğurlandı

'ta bir akaryakıt istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı bugün İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 16:10
ABD'de 22 dolar için öldürülen Cemal Dağdeviren son yolculuğuna uğurlandı

Cemal Dağdeviren (59) için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dağdeviren'in ailesi ve sevenleri katıldı. Dağdeviren için yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dağdeviren'in cenazesi Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye'den çalışmak için ABD'nin New York kentine gelen 59 yaşındaki Dağdeviren, Long Island bölgesindeki bir akaryakıt stasyonunda yöneticilik yapıyordu. Dağdeviren, pazartesi günü istasyona gelen ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücüyü arabasının önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Sürücünün arabasıyla kendisini ezmesi sonucu ağır yaralanan Dağdeviren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım de Dağdeviren'in oğlu Ali Can Dağdeviren'i arayarak taziyelerini iletmişti.

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ABD'de 22 dolar için öldürülen Cemal Dağdeviren son yolculuğuna uğurlandı
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