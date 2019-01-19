ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor’da cami vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü tarafından Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Şefafiye beldesinde bir caminin vurulduğu açıklandı. ABD liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada DEAŞ'ın saldırı yasağı bulunan yapıları kullanınıp buraları hedef haline getirdiği iddia edilerek "17 Ocak 2018'de Suriye'de Şefafiye beldesinde DEAŞ'ın bir camideki kontrol ve komuta tesisi koalisyonun güdümlü saldırısı ile vuruldu" denildi. Koalisyon dün ayrıca Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki Süse belde merkezine düzenlediği hava saldırısında 20 sivil öldü.