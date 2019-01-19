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Türk iş adamı 22 dolar için öldürülmüştü! Katil zanlısı hakkında flaş gelişme...

ABD’nin eyaletinde istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal 22 dolar için öldürülmüştü. Dağdeviren 'in katil zanlısı hakkında flaş gelişme...

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 10:39
Türk iş adamı 22 dolar için öldürülmüştü! Katil zanlısı hakkında flaş gelişme...

ABD'nin eyaletinde istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren'ni aracı ile ezerek öldüren Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde benzin istasyonunu işleten 59 yaşındaki 'in katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren'ni aracı ile ezerek öldüren 33 yaşındaki Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.

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Türk iş adamı 22 dolar için öldürülmüştü! Katil zanlısı hakkında flaş gelişme...
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