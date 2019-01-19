Türk iş adamı 22 dolar için öldürülmüştü! Katil zanlısı hakkında flaş gelişme...

ABD'nin New York eyaletinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren'ni aracı ile ezerek öldüren Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde benzin istasyonunu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren'in katil zanlısı teslim oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeyi istemediği için Dağdeviren'ni aracı ile ezerek öldüren 33 yaşındaki Joshua Roston polis tarafından gözaltına alındı.