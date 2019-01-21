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'den 'ya füze çağrısı

Washington, 'dan yeni kruz füze sistemini imha etmesini istedi. 'nın bu çağrıya olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 16:34
ABD'den Rusya'ya füze çağrısı

ABD, Başkan Donald Trump'ın Orta Uzun Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamasının ardından Rusya'ya yeni bir çağrıda bulundu.

ABD'nin silahsızlanma temsilcisi Robert Wood, Moskova'dan yeni kruz füze sistemini imha etmesini istedi. Wood, "Rusya tüm SSC-8 füzelerini, fırlatma ekipmanlarını imha etmeli" dedi.

Rusya'nın bu çağrıya olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.

Soğuk Savaş sürerken 1987 yılında ABD ve Rusya arasında imzalanan INF, nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biriydi.

Washington, Moskova'nın söz konusu anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

Trump'ın anlaşmadan çıkacağını duyurmasına Rusya çok sert tepki göstermişti.

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ABD'den Rusya'ya füze çağrısı
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