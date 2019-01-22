ABD'li ünlü şarkıcı Chris Brown tecavüzden tutuklandı

ABD'li şarkıcı Chris Brown tecavüz suçlamasıyla Fransa'nın başkenti Paris'ta tutuklandı.

Fransız polisinden yapılan açıklamaya göre; 29 yaşındaki Brown 15-16 Ocak tarihlerinde Fransa'da tanıştığı bir kadına otel odasında tecavüz etmekle suçlanıyor.

ABD merkezli Associated Press ise Brown'un tutuklanmadığını ancak gözaltına alındığını iddia etti.

Brown, son olarak geçen yıl ABD Florida'da verdiği bir konserin ardından gözaltına alınmıştı. Ünlü şarkıcı, 2016 yılında ise bir kadını silahla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Şarkıcı Brown, bir dönem sevgilisi olan Rihanna'yı dövmesiyle uzun süre gündemden düşmemişti. 2009 yılında bir arabada gerçekleşen olayın ardından Rihanna'nın saldırıya uğramış görüntüleri ortaya çıkmıştı. Brown beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olmuş, kamu hizmeti cezası almıştı.