ABD, DEAŞ’lı teröristleri kendi üssüne götürdü

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'deFırat Nehri'nin doğusunda bir beldede sıkışan yüzlerce DEAŞ'lı terörist, ilk kez toplu halde silah bıraktı. ABD, silah bırakarak teslim olan yüzlerce DEAŞ'lı teröristi helikopterlerle Ömer petrol sahasındaki üssüne taşıdı. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK,Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor.Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esad rejimi bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/ PKK, DEAŞ'tan almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, Bagoz beldesinde mahsur durumda.ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan, terör örgütü YPG/PKK'nın karadan yürüttüğü saldırılarda hayatını kaybeden ve Rakka'nın güneybatısındaki Fahiha köyünde bir toplu mezara gömülen 600'den fazla kişiye ait cesetler ortaya çıkarıldı. Yerel kaynaklar, mezardaki ceset sayısının 800'ü bulabileceğini söyledi.