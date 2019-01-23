ABD ile sıkı pazarlık

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Fırat'ın doğusunda terörden arındırılmış güvenli bölge kurulması için diplomatik müzakereler ve askerden askere görüşmelere hız verdi. Ankara, Washington ile devam eden trafikte üç konuyu ön plana çıkardı. Münbiç mutabakatına uyulsun, şehrin güvenliği TSK'ya bırakılarak asli sahiplerinin dönüşü sağlansın. Güvenli bölge Türkiye'nin uzun vadeli güvenliğini mutlak garanti altına alsın ve DEAŞ'la mücadelede Türkiye'ye hava ve logistik destek sağlansın.Güvenli bölge ile ilgili görüşmelerde taraflar pozisyonlarını şöyle tanımladı:Güvenli bölgeyi birlikte kuralım.Önce Münbiç sözünüzü tutun, güvenliği biz sağlayalım, kentin asli unsurları evlerine dönsün.DEAŞ'la mücadele önceliği kaybedilmesin.Hava desteği ve lojistik katkı sağlayın, biz askeri açıdan hazırız.Güvenli bölge kurulurken SDG hedef alınmasın.Güvenli bölge terörden arındırılmış bölge olsun, terör örgütleri arasında ayrım gözetilmesin.Başkan Erdoğan dün Ekonomi Şûrası toplantısında yaptığı konuşmada, güvenli bölge ile ilgili değerlendirme yaparak, "Sayın Trump ile de görüştüğümüz gibi 20 mil sınırlarımızın ötesinde, bu bizim için bir koridor. Yaklaşık 30-32 kilometre. Çarşamba Rusya seyahatimiz var, Sayın Putin ile bölgedeki gelişmeleri ele alacağız. Münbiç üzerindeki çalışmalarımızı ilgili arkadaşlarımız yapıyorlar, Münbiç'in güvenliğini alacak ve orayı da sahiplerine teslim edeceğiz. Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasi ile Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. O günler halbuki geride kaldı. Bir başka ifade ile cin şişeden çıktı. Türkiye gerçek gücünün ve imkanlarının farkına vardı" mesajını vermişti.