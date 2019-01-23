ABD Senatosu hükümetin açılmasını oylayacak

ABD Senatosu, 22 Aralık tarihinden bu yana kapalı olan hükümetin açılması için 24 Ocak Perşembe yerel saatle 14:30'da bütçe görüşmeleri ve oylama için bir araya gelecek.

Senatonun önünde iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Bunlardan ilki Trump'ın Meksika sınırına inşa edilecek duvar için gereken ödeneğin sağlanması ve hükümetin kapalı kalmasının önünde herhangi bir engelin kalmaması, ikincisi ise hükümetin 8 Şubat tarihine kadar açık kalmasını öngreön bütçeye onay verilmesi.

Her iki seçeneğin de uygulanabilmesi için Senato'da görev yapan 60 senatörün onayı gerekiyor. İki seçeneğin de 60 yeter sayısına ulaşamaması durumunda hükümet kapalı kalmaya devam edecek.

Perşembe günü yapılacak bütçe görüşmesi ve oylaması, salı günü Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell ve Demokrat Senatör Chuck Schumer'in ortak girişimi ile belirlendi.

Fakat uzmanlar, her iki seçeneğin de büyük olasılıkla 60 yeter sayısına ulaşamayacağını öngörüyor.

Trump'ın duvar ödeneğine onay verilmesi halinde bütçeye 5.7 milyar dolarlık ek ödenek sağlanacak.