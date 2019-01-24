Trump Guaido’yu tanıdı, Maduro ilişkileri kopardı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün resmi olarak Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır" dedi. Trump'ın açıklamalarına Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan çok sert yanıt geldi. ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini belirten Maduro, ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi. Juan Guaido ise Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde yaptığı konuşmada, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti. Venezuela ordusu Guaido'yu desteklemeyeceğini belirtti. AB'den Guaido'ya, Rusya'dan ise Maduro'ya destek açıklamaları geldi.