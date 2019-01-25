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'tan 'nin 'ya müdahalesine kınama

, 'nin 'daki istikrarı bozmaya yönelik müdahalesini kınadı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 11:30
Hizbullah'tan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine kınama

Hizbullah'a ait El-Menar televizyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Venezuela'daki meşru yönetime karşı ABD'nin desteklediği ve arkasında durduğu darbe girişimini kınıyoruz. ABD iradesine boyun eğen bir dizi tanıma açıklamaları darbecilere meşruiyet kazandıramaz." ifadesine yer verildi.

Hizbullah'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve seçilmiş hükümetin yanında olduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin müdahale hedefinin, iddia ettiği gibi demokrasi ve özgürlüğü savunmak olmadığına dikkat çekildi.

ABD'nin, Venezuela'nın zenginliği ile geleceğini kontrol altına alma amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, ABD'nin ayrıca kendi hegemonyasına karşı çıkan ülkelerin siyasi tercihlerini cezalandırdığı kaydedildi.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

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Hizbullah'tan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine kınama
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