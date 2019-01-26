Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > ABD’de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor

’de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor

Giriş Tarihi: 26.1.2019
ABD’de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı. Bu süre içinde Kongre'deki Demokratlarla "Meksika sınırına duvar" konusunda müzakerelerin süreceğini kaydeden Trump, şöyle konuştu: "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa, 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri kullanırım." Bu arada Trump'ın kampanya danışmanı Roger Stone, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Trump, bu duruma "cadı avı" benzetmesinde bulundu. Roger ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN