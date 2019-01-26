Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

'de sondaj kulesi sayısı arttı

'nin endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 13:41
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 862'ye yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 61,57 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,55 dolardan kapattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN