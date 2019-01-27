ABD, Guaido tarafından ABD temsilciliğine atanan ismi kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yapılan atamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pompeo açıklamasına, 2014'te ABD'ye sığınan Venezuelalı muhalif siyasetçi Vecchio'nun ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkileri yönlendireceğini ve bu konuda tüm yetkiye sahip olacağını belirtti.

Vecchio'nun ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlişkiler Başkanı David Hale ile bir araya geldiğini de kaydeden Pompeo, Hale'in görüşme esnasında ABD'nin Guaido'ya verdiği tam desteği yinelediğini aktardı.

Pompeo ayrıca "ABD, Vecchio ve geçici Başkan Guaido tarafından belirlenen diğer diplomatik kadrolarla çalışmak için sabırsızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Guaido, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetmiş, ABD temsilciliğine ABD'ye yakınlığıyla bilinen Vecchio'yu getirdiğini açıklamıştı.

- VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.