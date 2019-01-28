Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

eyaletinde 5 polisin yaralandığı saldırıda silahlı saldırgan ölü ele geçirildi

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 05:56
ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaralandı, saldırgan ölü ele geçirildi.

Houston kenti polis biriminden yapılan açıklamada, bölgedeki lisede silahlı saldırı düzenlendiği ve birçok polisin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında ise 5 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken çevredekilere olay yerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN