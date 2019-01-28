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Son dakika: ABD'den ortalığı karıştıracak kararı

, ’nın ABD bankalarında bulunan hesaplardaki kontrol hakkını elinden alarak, bu hakkı kendini devlet başkanı ilan eden ’ya devretti.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 21:28
Son dakika: ABD'den ortalığı karıştıracak Venezuela kararı

Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun elinden aldı. Hesapların kendisini devlet başkanı ilan eden ama yasal olarak herhangi bir yetkisi olmayan Juan Guaido'ya devredildiği açıklandı. Amerikan Merkez Bankası FED, ABD hükümetinin aldığı karara uyarak hesapların kontrolünün Guiado'ya devredildiğini doğruladı.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA'nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75'inin ABD'de bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrol hesaplarını kullanma yetkisinin Guiado'ya geçmesi anlamına geldiği yorumunda bulundu.

Beyaz Saray'ın aldığı bu karar ABD'li iş adamlarını ise zor durumda bıraktı. ABD hükümetinin tepkisinden korkan ve ismini vermeyen bir petrol şirketi yöneticisi, Wall Street Journal gazetesine, "Bu durum, kredi verenler için, çalışanlar için dâhil herkes için bir karmaşa anlamına geliyor" dedi.

Donald Trump hükümetinin Guaido'nun hesapları etkili bir şekilde kontrol etmesine izin vermek için acil durum kararnamesi yayınlamayı planladığı bildirildi.

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Son dakika: ABD'den ortalığı karıştıracak Venezuela kararı
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