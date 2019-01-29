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Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna alınmadı

Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Konsolosluğu'na geldi. Raportör Callamard içeri alınmadı. Raportörün içeri alınmamasıyla ilgili Ahaber canlı yayınında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 12:35
BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna alınmadı

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi.

Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı.

Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen BM Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili A Haber'e konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.

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BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna alınmadı
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